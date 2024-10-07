Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Hemsball Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerine madalya ve kupa bırakmayan Denizlili sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ı ziyaret etti.

Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Hemsball Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular ve antrenörlerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman makamında ağırladı. Ferdi ve kulüpler kategorisinde toplamda 26 Denizlili sporcu ödül kürsüsüne çıkarken Denizlili sporcular kazanılan kupa ve madalyalarla Hemsballda adını altın harflerle yazdırdı. Çoğunluklu olarak Akhan Hasan Başkan Ortaokulu ve Sınav Koleji öğrencilerinden oluşan sporcular ve başarıda büyük pay sahibi olan teknik ekip, İlman’a başarının hikayesini paylaştı. Hemsballcular, okullarda bu sporun yaygınlaştırılabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Denizli’de Türkiye Hemsball Şampiyonası ile bu branşta ilk kez yapılan Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; Denizlilili sporcuların kaldırdıkları kupa ve aldıkları madalyalarla ayrıca mutlu olduklarını belirtti. Milli sporumuz Hemsball’un, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyon bünyesine yeni katılan bir branş olduğunu hatırlatan İlman, kısa sürede bu kadar hızla gelişmesini takdirle karşıladıklarını, gelişmekte olan sporları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Bir spor branşının ilerlemesinde iyi bir organizasyon ve ekip kadar tesisleşmenin de önemini vurgulayan İlman, sporcuları ve ailelerini başarılarından dolayı kutladı.