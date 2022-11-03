Denizlili sporcular, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 2. ayak müsabakalarına damga vurdu.

Denizlili sporcular, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 2. ayak müsabakalarına damga vurdu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 21-23 Ekim tarihlerinde Antalya Kemer’de düzenlendi. Turnuvanın 2. ayağında Denizlili sporcuların gösterdiği başarı alkış aldı. Yapılan müsabakalar sonucunda Pamukkale Belediye Spor Kulübü sporcuları 12 madalya Tavas Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 madalya olmak üzere toplamda ilimize 14 madalya Türkiye derecesi kazandırarak büyük bir başarıya imza attılar.

Tüm kategorilerde Denizli kürsü gördü

Dart Branşında daha önce aldığı başarılar ile de Türkiye’de parmakla gösterilen bir şehir haline gelen Denizli, bu başarısını sezonun tamamında devam ettirmek istiyor. Denizlili Dart Milli Takım Antrenörü Yusuf Can Korucu açıklamasında kulüplerin şampiyonluğa kilitlendiğini ifade ederken Aralık ayında yapılacak turnuvanın 3. Ayağında daha fazla madalya ile kürsüde yer almak istediklerini belirtti.

Dart Branşında alınan başarıların tesadüf olmadığını, başta sporcu aileleri, atrenörler ve bu spora gönül vermiş sporcularımızın planlı ve disiplinli çalışmalarının başarıyı getirdiğini belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu başarıların katlanarak artacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi. Sporun ve sporcunun desteklenmesi için gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini söyleyen İlman, bu başarı ivmesini yukarıya taşımak için çaba gösteren ve başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.