Geleneksel Okçulukta 11.’si düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası Yarışmaları 32 ülkeden 400 sporcuyu buluşturdu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Halil Kozanoğlu, şampiyonada limitsiz menzil kategorisinde 506 metrelik atarak birinci oldu.

Okçular Vakfı tarafından İstanbul Okmeydanı’ndaki Okçular Tekkesi’nde düzenlenen ve 2 gün süren organizasyonda modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapıldı. 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde ki organizasyonda 32 ülkeden 400 sporcu mücadele etti. Fetih Kupası’nın ilk gününde modern okçulukta klasik ve makaralı yayda sıralama ve eleme müsabakaları yapıldı.

Altın madalya kazandı

Yarışmalara Denizli’den katılan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Halil Kozanoğlu performansıyla tam not aldı. Limitsiz Menzil kategorisinde 506 metrelik atışıyla kürsüde zirvede yer alan Kozanoğlu, yarışmaları altın madalya ile tamamladı. Yarışmalar sonrası verdiği demeçte Denizli’de Türk Okçuluğunu sevdirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kozanoğlu, Denizli’den genç sporcuları yetiştirip ulusal yarışmalarda temsil edecek seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.