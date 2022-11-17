Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Hacer Nur Altınok, Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda aldığı 2 farklı kategorideki Türkiye dereceleriyle Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Hacer Nur Altınok, Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda aldığı 2 farklı kategorideki Türkiye dereceleriyle Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcusu Hacer Nur Altınok, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda down sendromlu yüzücü Hacer Nur Altınok, “bayanlar 50 metre serbest” kategorisinde Türkiye ikincisi olmaya hak kazanırken, “bayanlar 50 metre sırtüstü” stilde ise Türkiye üçüncüsü olarak Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı.

İlk tebrik Başkan Zolan’dan

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şampiyonada iki ayrı dalda, hem Türkiye 2’ncisi hem de Türkiye 3’üncüsü olarak Denizli’yi başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Hacer Nur Altınok’u tebrik eden ilk isim oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Bizim çocukların güzel başarıları bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Emek veren katkı sağlayan sporcularımıza, ailelerine, antrenör ve idari ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.