1998 yılında Van’ın Çatak ilçesinde şehit düşen Denizlili Piyade Er Nurhan Abacı’nın ismi, Merkezefendi Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle Değirmenönü Mahallesi’ndeki bir parka verildi.

Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında toplanan mecliste, 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında, ‘Merkezefendi Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokak’ta bulunan parka “Şehit Piyade Er Nurhan Abacı” isminin verilmesine ilişkin’ gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile alınan karar istikametinde, 1998 yılında Van’ın Çatak ilçesinde şehit düşen Denizlili Piyade Er Nurhan Abacı’nın ismi parka verildi.

“Kahraman şehidimizi rahmetle anıyorum”

Vatan için canlarını feda eden şehitleri ve ailelerini hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu ayki meclis toplantımızda hem bir parkımıza hem de bir sokağımıza isim verdik. Şehit Piyade Er Nurhan Abacı’nın adını, Değirmenönü Mahallemizdeki bir parkımızda yaşatacağız. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak, bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Bu yüzden hem şehidimizin ailesine hem de meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Kahraman şehidimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.