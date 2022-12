Dünya Şampiyonu olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı’nda yer alan ve Pamukkale Belediyesinin desteklediği sporcular Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan, hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olmak olduğunu belirtti.

Denizlili 2 sporcu Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan’ın da yer aldığı Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu. Altın madalya kazanan ay-yıldızlı takımın sporcuları bu büyük başarının sevincini her zaman destek gördükleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile paylaştı. Antrenör Hüseyin Atmaca ile birlikte kazandıkları altın madalyalarıyla Başkan Örki’yle buluşan şampiyon sporcular, duygularını dile getirerek destekleri için Başkan Örki’ye teşekkür ettiler. Buluşmada Örki, şampiyon sporcular ve antrenörlerine günün anısına hediye takdim etti.

“Başarılarınız daim olsun”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, destek verdikleri sporcuların başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, “Biz size her zaman güvendik. Bu başarıya imza atacağınıza olan inancımız tamdı. Sizin gibi genç bireylerin başarılı olması diğer genç kardeşlerimize ciddi mesajda veriyor. ‘Ben de başarabilirim’ hissini yaşamalarını sağlıyor. Sizin şampiyonluk haberinizi aldığımda yerimde duramadım. Şimdiye kadar şampiyonlukların hepsini topladınız. İnşallah 2024 de Fransa’da gerçekleştirilecek olan olimpiyatlarda da hedefiniz şampiyonluk. Sizleri ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. O yüzden bize ve ülkemize yaşatmış olduğunuz bu gururdan dolayı 2 değerli sporcumuza ve sizleri yetiştiren değerli hocamıza ve bütün milli takımımıza yürekten teşekkür ediyorum. Desteklerde gerçekten çok önemli, her zaman söylüyorum içimizde nice cevherler var. Yeter ki biz cevherlere fırsat verelim ellerinden tutalım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımızın ve teşkilatlarının da çok ciddi katkılarının olduğunu bizzat görüyoruz. Bu destekler bizlerim motivasyonumuzu arttırıyor. Neticesinde iş dönüp dolaşıp milli bir gurur haline dönüşüyor. İnşallah nice başarılar diliyorum. Biz sizlerin her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah’ım güç kuvvet versin” dedi.

"İstiklal Marşını okuduk ve bayrağımızı en üste çıkardık"

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı’nda yer alan 6 sporcu arasında yer alan Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan da destekleri için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler. “Biz uzun zamandır Dünya Şampiyonası için çalışıyoruz” diyen Şeyda Nur Kaplan, “Bu 2 yıllık bir süreç, Tokyo Paralimpik Oyunları için başlamıştı. Dünya Şampiyonası da hemen ondan sonra geldiği için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Çok şükür bunun karşılığını aldık. Dünya Şampiyonu olduk, İstiklal Marşını okuduk ve bayrağımızı en üste çıkardık. Bu çok gurur verici bir durum. Ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek. Denizli’nin ilgisine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki her zaman yanımızda oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Önce Olimpiyatlar sonra da Dünya Şampiyonası hayalimizdi”

Dünya Şampiyonu sporcu Berfin Altan da “2 yıldır hiç ara vermeden çalışıyoruz. Önce Olimpiyatlar sonra da Dünya Şampiyonası hayalimizdi. Portekiz’de Dünya Şampiyonu olduk. Golbol Kadın Milli Takımı olarak eksik olan bir parçamız vardı. Olimpiyat ile Avrupa Şampiyonluğu elde etmiştik eksik olan tek şey de Dünya Şampiyonluğuydu. Bize gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye de bize olan ilgisinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.