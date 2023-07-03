10. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Denizlili milli teakwondocular Ceyda Gencer ve Fatih Gültekin, zorlu geçecek turnuva öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Taekwondo Fedarasyonu faaliyet programında yer alan, Para Taekwondo müsabakaları 17-18 Ocak tarihlerinde Konya’da düzenlendi. İlimizi temsil eden Aydoğdu Taekwondo Spor Kulübü sporcusu Fatih Gültekin K41 kategorisi Erkekler 70 kg.’da Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarısı sonucunda Milli forma ile ülkemizi temsil eden Fatih Gültekin, Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) faaliyet programında yer alan ve 04-07 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 10. Turkish Open Para Taekwondo Müsabakaları sonunda şampiyon olup, ülkemize altın madalya kazandırdı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun düzenlediği Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası,16-22 Haziran tarihlerinde Karaman’da yapıldı. 75 ilden 3500 sporcunun mücedele ettiği turnuvada, Genç Kadınlar kategorisi 52 kg’da Aydoğdu Taekwondo Spor Kulübü Milli sporcusu Ceyda Gencer Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Bu sonuçla Milli sporcu Gencer, 06-09 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 10. Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Denizlili Milli Teakwondo Sporcuları Ceyda Gencer, Fatih Gültekin ve antrenörleri Abdullah Çırak, zorlu geçecek turnuva öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ı ziyaret etti. Ziyarette sporculardan, madalyaya uzanan zorlu süreci dinleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporun hiçbir zaman engel tanımadığını belirterek, sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Gereken her türlü desteğin sağlanmaya devam edeceğini belirten İlman, sporculara başarılarının devamını diledi.