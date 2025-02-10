Türkiye Para Badminton Şampiyonasında Denizlili sporcular fırtına gibi esti. Çorum’da düzenlenen şampiyonaya, İşitme Engelliler Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları Türkiye dereceleri ile damga vurdu.

Türkiye Badminton Federasyonu’nun düzenlediği İşitme Engelliler ve Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası, 28 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında Çorum’un Osmancık ilçesinde gerçekleşti. Denizli’yi temsil eden İşitme Engelliler Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları; İşitme Engelliler ve Bedensel Engelliler kategorilerinde elde ettikleri Türkiye dereceleriyle döndü. 28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda; Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Denizlili sporcular, farklı yaş gruplarında da kürsüde yerini aldı.

Bu yarışmaların ardından 31 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası’nda SU5 Tek Erkekler ile SU5 - SU3 Çift Erkekler kategorilerinde yarışan İşitme Engelliler Pamukkale Belediyesporlu Para Badmintoncular Türkiye Üçüncülüğünü elde etti.