Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nın down sendromlu sporcuları Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonada aldıkları başarılı derecelerle Denizli’yi gururlandırdı.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 11-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da Yüzme Türkiye Şampiyonası düzenledi. 63 kulüpten 80 sporcunun katıldığı şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nın down sendromlu sporcuları aldıkları başarılı derecelerle Denizli’yi gururlandırdı.

TB2L: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 68 - Akhisar Belediye: 65 TB2L: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 68 - Akhisar Belediye: 65

Şampiyonada, 11 yaş kategorisinde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Derin Pekşen 50 metre sırt, 50 metre kurbağa ve 50 metre serbest stillerde Türkiye Şampiyonu olurken; 22+ yaş kategorisinde mücadele eden Hacer Nur Altınok ise 50 metre sırt stilde Türkiye 2’ncisi, 50 metre serbest stilde de Türkiye 3’üncüsü oldu.

Kaynak: igf