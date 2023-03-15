Antalya’da gerçekleşen Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupasına Denizli’den giden okuçular, kentte kupa ile dönmeyi hedefliyor.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde 15-19 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak olan TSP1 18 Mart Şehitler Türkiye Kupası’na Denizlili okçular iddialı hazırlanıyor. Denizli’de yapılan yarışmalarda şampiyon olarak bu önemli ve anlamlı turnuvaya katılmaya hak kazanan ve okçuluk antrenörü Serkan Bursalı nezaretinde müsabakaya hazırlanan Denizli Okçuluk Kulübü Sporcuları Mehmet Yılmaz ve Şevval Baytemir’in hedefi Denizli’ye kupa ile dönmek. Makaralı Erkekler kategorisinde yarışmaya katılacak olan Mehmet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Kupasına kulüp olarak çok iyi hazırlandıklarına vurgu yaparak, “Bireysel ve takım halinde alabileceğimiz en iyi sonuçları almak için mücadelemizi vereceğiz, umarım her şey istediğimiz gibi gerçekleşir, tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.

“Bu yarış bizim için büyük önem taşıyor”

Makaralı Kadınlarda şampiyonaya katılan Şevval Baytemir de “2023 sezonunun ilk açık hava yarışması olacak olan TSP1 yarışması için sıkı bir şekilde antrenmanlarımıza devam ederek hazırlanıyoruz. Sonraki açık hava yarışmaları için bu yarış bizim için büyük önem taşıyor. Denizli’mize umarız emeklerimizin karşılığını alarak geri dönebiliriz” ifadelerini kullandı.