DENİZLİ (İHA) – Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanının “Yeşil Bir Dünya için El Ele” sloganıyla yola çıkarak hazırladıkları “Motorlu Araçlarda Egzoz Emisyon Kontrol Sistemleri” Erasmus projesi ile okul öğrencileri Almanya’da dört hafta süre ile staj yaptı.

Almanya’nın Herne ve Recklinghausen şehirlerindeki işletmelerde dört hafta boyunca staj yapan öğrenciler mesleki becerilerini geliştirme fırsatının yanında yabancı dil açısından da kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Almayanda staj yapan meslek liseli öğrencileri makamında ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada “Meslek lisemiz “Hava Kirliliğinin Önüne Geçmek İçin Bizler Neler Yapabiliriz” sorusuna cevap arayışı ile planladığı projede Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı özelinde düşünerek çalışmalarını sürdürdü. Otomobillerden çıkan egzoz gazları hava kirliliğini etkileyen büyük unsurlardan biridir. Bu gazların zararlı etkisini azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracak sistemlerin motorlu araçlara uyarlanmasıyla görev yapan motor parçalarının tamiri, bakımı ve onarımı konusunda öğrencilerin hem bilgi ve becerilerini geliştirecek hem de çevresel duyarlılıklarını artıracak bir proje ortaya koyan okulumuz 2021 başvuru döneminde Erasmus+ projesinde hibe almaya hak kazandı.

“Motorlu Araçlarda Egzoz Emisyon Kontrol Sistemleri” isimli bu projede öğrencilerimiz okulda edindikleri bilgi ve becerilerini teknolojik açıdan gelişmiş bir Avrupa ülkesinin işletmelerinde staj yaparak daha da geliştirme imkanı buldular.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı son sınıfından 15 öğrencinin katılımcı olduğu projede yine aynı alandan üç öğretmenimiz refakatçi olarak görev aldı. Almanya’da kaldıkları süre boyunca farklı dil ve kültürleri tanıma imkânı bulan öğrencilerimiz hafta sonları yapılan geziler ile Almanya’nın değişik bölgelerini görme fırsatı bulmaları yanında Hollanda’nın Amsterdam ve Belçika’nın Brüksel şehirlerine gitme ve bu şehirlerdeki tarihi ve turistik yerleri görme fırsatı da buldular. Hareketlilik sürecinde iletişimlerinde kullandıkları yabancı dil sayesinde dilsel gelişimleri artan öğrencilerimizin kendine olan güvenleri artarak ileriki dönemlerde farklı bir ülkeye gitmeleri gerektiğinde gerekli tecrübeyi elde ettiler.

Son dönemde bakanlığımızca mesleki eğitim alanında büyük gelişmeler ve yenilikler yapıldı. Okulumuzun yaptığı proje mesleki eğitimdeki gelişim ve değişimin bir meyvesidir. Öğrencilerimiz Almanya’daki staj sürecinde çalıştıkları işletmelerden bilgi ve beceri anlamında büyük beğeni aldılar. Kendilerine istemeleri halinde mezun olduktan sonra işyerlerinde çalışmak üzere iş teklifleri aldılar. Öğrencilerimizi ve onların değerli öğretmenlerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açıklamaların ardından, öğrencilere günün anısına hediyeler verdi.