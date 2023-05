2 mağlup etti.

Antalya’da depremzedeler yararına düzenlenen İnternational Master Cup turnuvası, yurt içi ve dışından 32 takımın katılımı ile başladı. Romanya, Ukrayna ve Irak’tan takımlarında da yer aldığı turnuvada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok farklı kulüpler de futbol oynamış oyuncular forma giyiyor.

Turnuvada Denizli’yi temsil eden Denizli Master Futbol Takımı, ilk maçından zorlu rakibi Darıca Master Takımı karşısında sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Denizli Master Dernek Başkanı Bülent Seyhan, Antalya’da düzenlenen futbol şenliğinde Denizli’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi. Seyhan, “İçinde futbol sevgisi bitmeyen arkadaşlarım ile hiç bir belediyeden kurumdan destek alamadıklarını tamamen kendi imkanlarıyla buralara gelip bu uluslararası ve bir çok değerli futbolcu arkadaşlarımız ile yarışmak zorunda kalıyoruz. Diğer bir çok katılımcı takımlarındaki uçak biletlerinden tutun konaklama tişört, eşofman, forma, ayakkabı gibi zaruri ihtiyaçların bulundukları il veya ilçe beledilerinin başta olmak üzere sponsor firmalar ile daha rahat şartlarda geldiğini dile getirdi. Bizler de aynı şekilde gelmeyi çok istiyoruz fakat yerel yönetimler den bırakın bir şey alabilmeyi randevu bile alamıyoruz bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Buradan başta belediye başkanlarımız olmak üzere iş adamlarımızdan destek rica ediyoruz. Bizler her ne kadar futbolun içinde kalmak istesek de her şey ekonomi ye dayanıyor. Sesimizi duyan başkan ve iş adamlarımızın desteğini rica ediyoruz. Her şeye rağmen bu uluslararası turnuvada hedefimiz yarı final ama gönlümüzden tabi ki şampiyon olmak geçiyor” dedi.