TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Buldan’ı ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Buldan’ı ziyaret ederek Buldan Ticaret Odasında toplantı gerçekleştirdi. Buldan Ticaret Odasında gerçekleşen toplantıya, Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Buldan Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Halil Baştürkmen, Buldan Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi ve Buldan Kadın Girişimci Kurulu Başkanı Ayla Ermiş ile Buldanlı kadın girişimciler katıldı.

Heyet daha sonra Belküm, Hamamboğazı Sokağındaki tarihi konakları ve tekstil işyerlerini gezdi. Buldan tarihi, dokuması ve kültürü hakkında bilgiler edinen Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, daha sonra Tripolis Antik Kentini de ziyaret etti.