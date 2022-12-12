Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen sektör profesyonelleri ve öğrencilerin bir araya getirildiği kariyer söyleşisinde yılın son konuğu Denizlili İş İnsanı, Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı Zeliha Şit oldu.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen sektör profesyonelleri ve öğrencilerin bir araya getirildiği kariyer söyleşisinde yılın son konuğu Denizlili İş İnsanı, Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı Zeliha Şit oldu.

2011- 2016 yılları arasında öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi’ne sektör profesyoneli olarak davet edilen Şit, kurumsal hayatta on yıla yaklaşan deneyim ve tecrübelerini genç iletişimciler ile paylaştı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında gerçekleşen moderatörlüğünü Prof. Dr. Elif Yıldız’ın üstlendiği ve yaklaşık iki saat süren etkinlikte iş insanı Zeliha Şit, üniversite döneminde inşa etmeye başladığı kariyerinden başlayarak mezuniyet sonrası İzmir, İstanbul ve Denizli üçgenini kapsayan yolcuğunu hazırladığı sunum üzerinden öğrencilere aktardı. Sunum sonrası öğrencilerin merak edilen sorularını da yanıtlayan Şit, mezun olmayı beklemeden şimdiden harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizerek, hem mesleki hem de kişisel tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik sonunda teşekkür amaçlı ve günün anısına Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi adına gerçekleştirdiği fidan bağışının sertifikasını moderatör Prof. Dr. Elif Yıldız’a takdim eden Şit, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Öğrenciyken derse gelen mezunların yolunu gözler, hikayelerini dinledikten sonra onlar gibi olabilir miyim diye kendimi yoklardım. Bugün gördüm ki olabilmişim. Öğrencilikten başlayan hala devam eden kendi alanım ile ilgili zorlu bir yolculuğum, onlara anlatacak uzunca bir hikayem olmuş. Bugün mezun öğrencileri olarak kariyer söyleşilerine konuk olduğum Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi aileme, misafirperverliği için çok sevdiğim Prof. Dr. Elif Yıldız hocama, bu tür etkinliklerin gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilgehan Gültekin hocama ve beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Umarım anlattıklarımla dinleyen öğrencilerin hayatlarına dokunabilmiş, onlara ilham olabilmişimdir. "