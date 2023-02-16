Denizli’de Çamlık Futbol Kulübü’nde 5 yıldır forma giyen ve birçok kulübün radarına giren 13 yaşındaki kaleci İsmail Talha Taşevli, Trabzonspor’a transfer oldu.

Denizli’de Çamlık Futbol Kulübü’nde 5 yıldır forma giyen ve birçok kulübün radarına giren 13 yaşındaki kaleci İsmail Talha Taşevli, Trabzonspor’a transfer oldu.

Futbola Denizli Çamlık Futbol Kulübü’nde başlayan ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 2010 doğumlu genç kaleci İsmail Talha Taşevli, Trabzonspor’a transfer oldu. Transferi değerlendiren Çamlık FK Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü, daha önce gönderdikleri futbolcular gibi İsmail Talha Taşevli’nin de başarılı olacağına inandıklarına söyledi. Başkan Ünlü, "Hem Fenerbahçe hem Galatasaray’ın takibindeydi. Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor efsanesi olan eski hocam Yaşar Alemdaroğlu uzun süredir takipteydi. Yaşar hocam bize gelsin deyince emir demiri kesti. İnşallah orada da başarılı olacaktır. Hem bizleri hem de Yaşar hocamı mahcup etmeyeceğini biliyoruz. Trabzon’da başarılı olup buradan arkadaşlarının da önünü açmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. İnşallah yolu açık olur" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor efsanesi olan Şenol Güneş gibi iyi bir kaleci olmak istiyorum"

Başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirten genç kaleci İsmail Talha Taşevli ise, "Beni bu zamana kadar yetiştiren ve bana her alanda destek olan kulübüme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok çalışarak Trabzonspor efsanesi olan Şenol Güneş gibi iyi bir kaleci olmak istiyorum" şeklinde konuştu.