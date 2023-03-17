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Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, Çimendağ’ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Çimendağ’ın cenazesi Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Denizli’de yayın yapan Ayna Haber internet haber gazetesi imtiyaz sahibi Ayhan Çimendağ, dün öğle saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetti. Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Çimendağ için bugün Kayhan Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

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