Daha önce Mor Sertifika ve Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı ödüllerini kazanan Denizlili Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Elif Selçuk, “Yılın Öğretmeni” ödülüne layık görüldü.

Denizli Merkezefendi Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Elif Selçuk, 10.’su düzenlenen ve 17 kategoride ödüllerin verildiği “Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri” yarışmasında “Yılın Öğretmeni” ödülünü kazanarak, Denizli’ye bir ilki daha yaşattı. Elif Selçuk ödülünü, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Eski Genel Müdürü Ömer Balıbey’in elinden aldı.

Ödülünü sahada kendisiyle benzer zorluklarla karşılaşan veya benzer hedefler peşinde koşan kadınlara ve öğretmenlere armağan eden Selçuk, ‘’Her şey bir hikayeyle başlar. Bir kız çocuğunun kararlılığı, çabaları onun geleceğini şekillendirir. Türkiye’nin en doğusunda, dezavantajlı bir şehir olan Kars’ta yaşadım. Bir öğretmenin bir kız çocuğuna hayatın engellerini aşması ve tam potansiyeline ulaşması için rehberlik etmesinin ne kadar anlamlı bir duygu olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden öğretmenlik mesleğini seçtim. Bitlis, Tatvan ve Şanlıurfa’da 7 yıl boyunca dezavantajlı okullarda çalıştım. Şanlıurfa’da Mevsimlik işçi, sömürülen emekçi, parçalanmış ellerle kalem tutan öğrencilere öğretmeni oldum. Kız çocuklarının eğitim haklarını elde etmeleri için çabaladım. Şimdi ise okulum Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi’nde de öğrencilerimin yüzyılın sorunlarıyla mücadele etme, sürdürülebilir bir gelecek tasarlama becerileri kazanmaları için Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı’nı (Global Schools Program) uyguluyorum. Bu ödül sahada çabalarımın, adanmışlığımın onaylanması anlamına geliyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir cumhuriyet kadını olarak ‘Yılın Öğretmeni’ ödülüne layık görülmüş olmanın duygusal bir anını ve haklı gururunu yaşıyorum. Denizli ilimize bu ödül hayırlı olsun” dedi.