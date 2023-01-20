Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim veren Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerine sömestr tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu kaynak kitaplar hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim veren Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerine sömestr tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu kaynak kitaplar hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili öncesi bünyesinde eğitim verdiği Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerine sürpriz yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 10 farklı bölgesinde eğitim verdiği Sosyal Etkinlik Merkezlerinin 5,6,7 ve 8’nci sınıf öğrencilerine sömestr tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu kaynak kitaplar hediye etti. Zeka oyunları ile Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi kitapları Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Karaman, Kayıhan, Sevindik, Yenişehir, Gökpınar, Anafartalar, Aktepe ve Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık 700 öğrenciye teslim edildi.

Başkan Zolan’dan çocuklara iyi tatiller mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların bu ülkenin ve şehrin yarınları olduğunu vurgulayarak eğitim için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Zolan, “Sizler bizim geleceğimiz, ülkemizin yarınları, umut ışığımızsınız. Sizlerin mutlu bireyler olarak büyümesi, öğrenim hayatını keyifli bir şekilde geçirmesi en önemlisi de eğlenerek öğrenmesi en büyük hedefimizdir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar birçok projeye imza attık. Bunların içinde bizi en çok mutlu eden, heyecanlandıran ve öncelikli olan eğitim alanında yaptığımız projelerimizdir. Tüm öğrencilerimize keyifli ve eğlenceli bir yarıyıl tatili diliyorum" dedi.