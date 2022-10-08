Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki 4 bin çiftçiye 1500 ton sertifikalı tohum desteği verilecek. 18 milyon liralık rekor desteğin protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki 4 bin çiftçiye 1500 ton sertifikalı tohum desteği verilecek. 18 milyon liralık rekor desteğin protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından imzalandı.

Denizli’de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle çiftçi ve üreticinin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile rekor bir desteğe daha imza atacak. Bu çerçevede Denizli’de Buğday Üretimini Geliştirme Projesi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü kent genelindeki 4 bin çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere yaklaşık 1.500 ton sertifikalı tohum dağıtacak. Yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde olmak üzere yaklaşık 18 milyon liralık tohum desteğinin protokolü Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından imzalandı.

Büyükşehir toplumun her kesimine el uzatıyor

Vali Atik burada yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin klasik belediyecilik anlayışı dışında toplumun tüm sorunlarıyla ilgilenerek çözüm getirdiğini belirtti. Vali Atik, “Büyükşehir Belediyemizin özellikle çiftçimize destek veren çalışmalar yaptığını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibinin bu konulardaki çalışmalarını yakinen izliyorum. Allah Büyükşehir Belediyemizin kasasına bereket versin” dedi.

Ürün kalitesi ve verimi artacak

Başkan Zolan ise, günümüzde gıdanın çok önemli hale geldiğini belirterek, “Üreten insanın yanında olmak ve desteklemek gerekiyor. Bu desteklerimiz, rutinin dışında üretim artışına katkı sağlamalı, hem çiftçilerimiz bol ürün almalı, hem de ekonomisini düzeltmiş olarak yaşamını mutlu bir şekilde sürdürmeli” dedi. Tohumların sertifikalı olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, “Bu tohumlar ürün kalitesi ve verimi anlamında inşallah daha bereketli olacak. Sonrasında elde edilecek ürünler yine tohum olarak kullanılabilecek. Ürün deseninde de iyileşme olacak” dedi. Büyükşehir Belediyesinin projeye 9 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını kaydeden Başkan Zolan, “Aynı zamanda lojistik ve dağıtımını da biz Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı.