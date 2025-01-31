13 Ocak 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Denizlili 4 sporcu, Milli Takım’a adını yazdırdı.

Denizli’yi Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında temsil eden Fatih Gültekin, Ebubekir Temel, Nuriye Gürel ve Serpil Salık, tatamide büyük bir mücadele örneği sergiledi. Fatih Gültekin, K41 kategorisinde şampiyon olurken, Ebubekir Temel K44 kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Nuriye Gürel ve Serpil Salık ise aynı kategoride Türkiye üçüncüsü olmayı başardılar. Taekwondo sporuna henüz kısa bir süre önce adım atmalarına rağmen hızla büyük bir başarıya ulaşan dört sporcu, kısa sürede Milli Takım seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Sporcular, Antrenörler Alper Karbuz, Ayşe Deniz Karbuz ve Taekwondo İl Temsilcisi Oğuz Çay ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ı makamında ziyaret etti. Sporcular, yeni hedeflerini ve geleceğe yönelik planlarını İlman’a anlattı.

Ay yıldızlı formayı giyecekler

8-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya’da yapılacak 12 Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Turnuvası’na katılacak sporcular, çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Antrenör Alper Karbuz, takımın çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini ve sporcularının sadece başarıya odaklandığını ifade ederek, uluslararası şampiyonada ülkemizi ve Denizli’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı. Taekwondo İl Temsilcisi Oğuz Çay, görevinin ilk yılında 4 sporcuyu milli takıma kazandırmanın gururunu yaşadığını belirterek, sporculara her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Denizli’de Taekwondo sporunun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve bu alanda daha çok sporcu yetiştirmeyi ve Milli Takımlara sporcu kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Para Taekwondo’da elde edilen başarılarla gurur duyduklarını belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Sporda başarı için önce tesisleşme, sonra alanında iyi eğitim almış donanımlı eğitimciler ve disiplinli çalışmanın gerektiğine vurgu yapan İlman, başarının tesadüf olmadığını belirtti. Son yıllarda Denizli’de spor alanında tesisleşme ve altyapıya verilen önemle birçok spor dalında başarıların artarak gelmeye devam ettiğini söyledi. Antalya’da yapılacak uluslararası turnuvada milli takımı temsil edecek Denizlili sporculara başarılar dileyen İlman, sporcuların ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.