Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2023 Pazar günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı geleneği bu yılda sürdürüyor. Buna göre 29 Ekim 2023 Pazar günü vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlama ve programlarına daha kolay ve rahat ulaşımının sağlanması için belediye otobüslerinden ücret alınmayacak.