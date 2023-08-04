Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’den 2023 yılı Temmuz ayında 353 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 2023 yılı Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 093 milyon dolar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı 7,6 artışla 353 milyon dolar olurken, Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat yüzde 7,9 artışla 260 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada; “Önceki değerlendirmelerimizde, yılın ikinci yarısından itibaren daha pozitif ihracat verileri görebileceğimizin altını sıklıkla çizmiştik. Temmuz ayıyla birlikte yılın ikinci yarısına ihracatta güçlü bir başlangıç yapmamız, yılın geri kalanı için motive edici oldu. Temmuzda lider ülke İngiltere, lider sektör tekstil-konfeksiyon. Denizli ihracatını sektör özelinde değerlendirdiğimizde; temmuz ayında tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 4 azalışla 120,3 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 19,3 artışla 65,6 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 1,1 artışla 41,8 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 8,5 artışla 26,5 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 32,5 artışla 23,7 milyon dolar olduğunu görüyoruz” dedi.

“Yılsonuna kadar her iki Merkez Bankasının da birer kere daha faiz artışı yapabileceği yönünde”

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkelere de değinen Memişoğlu, “Temmuz ayında ülkelere göre ihracatımızda lider konumda bulunan İngiltere’ye ihracatımız yüzde 25,7 artışla 43 milyon dolar, ardından gelen ABD’ye ihracatımız yüzde 4,9 artışla 39,7 milyon dolar, Almanya’ya ihracatımız yüzde 8 artışla 36 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 6,6 azalışla 20,7 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız ise yüzde 6,8 azalışla 17,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde Denizli’den toplam 174 ülkeye ihracat yapıldı. Hedef pazarlarımızdaki sıkı para politikaları devam ediyor. Gelişmiş ülkelerdeki sıkı para politikaları kararlılıkla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FED politika faizini 25 baz puan artırarak 5,25-5,50 bandına taşıdı ve böylelikle son 22 yılın en yüksek faiz oranları hayata geçirilmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası da benzer şekilde faiz artırma politikasına devam ederek üç temel politika faizini de 25’er puan artırdı. Ekonomistlerin ortak beklentisi, yılsonuna kadar her iki Merkez Bankasının da birer kere daha faiz artışı yapabileceği yönünde. Doğrudan hedef pazarlarımız olan bu bölgelerdeki sıkı para politikaları tüketici taleplerini de elbette direkt olarak etkiliyor” diye konuştu.

“Beklentiler Euro’nun ABD Dolarına karşı yılın geri kalanında güçlenmesi yönünde”

ABD Doları başta olmak üzere TL’nin dış para birimlerine karşı ilerleyen süreçte değer kazanacağını belirten Başkan Memişoğlu, “Denizli İhracatçılar Birliği olarak hedef ülkelerimizdeki satın alımcılara doğrudan ulaşabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Organize ettiğimiz alım ve ticaret heyetleriyle ihracatçı firmalarımızın alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapabilmelerine imkan sağlıyoruz. Öte yandan UR-GE ve Turquality projelerimizle de sektörlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Turkish Towels Turquality projemiz çerçevesinde yeni bir yol haritası belirleme noktasında Genel Sekreterliğimiz çalışmalarını sürdürüyor.Euro/Dolar paritesi lehimize seyrediyor. Bilindiği gibi ihracatımızın yaklaşık yarısını Avrupa Birliği’ne gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Euro/Dolar paritesindeki artışlar ihracatımız için önemli. Mart ayında 105 bandında seyreden ABD Dolar Endeksi (DXY) ise bugünlerde 102 seviyesinde. Beklentiler Euro’nun ABD Dolarına karşı yılın geri kalanında güçlenmesi yönünde. Bu seyrin ihracatımıza pozitif yansıyacağını öngörüyoruz. Reeskont kredilerinde atılan adımları olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında yaklanan pozitif ivmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Hüseyin Memişoğlu, “TCMB’nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artışla 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkarmasını finansmana erişimin bir miktar kolaylaşması adına olumlu karşılıyoruz. Öte yandan reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasını ve kredi kullanımlarında ihracat artış performansının dikkate alınmasını da son derece önemli buluyoruz. Ayrıca, TCMB’nin sadeleşme süreci çerçevesinde reeskont kredisi kullanan ihracatçıların ihracat bedeli bozdurma yükümlülüğü olan yüzde 40’a ek olarak uygulanan yüzde 30 ihracat bedeli satış şartlarını, ihracatçılar olarak olumlu bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Benzer şekilde özellikle ham madde ithal ederek ihracat yapan firmalarımız için, reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden ithalat ödemeleri çerçevesinde döviz alımlarının istisna çerçevesinde tutulması kararını memnuniyetle karşıladık. İhracat artışıyla başladığımız yılın ikinci yarısında, Temmuz ayıyla birlikte yakaladığımız pozitif ivmeyi sürdürerek yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”