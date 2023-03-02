DENİZLİ(İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu 2023 yılı Şubat ayında 340 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu 2023 yılı Şubat ayında 340 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) 2023 yılı Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye ihracatı yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 10 azalışla 340 milyon dolar olarak kaydedilirken, Denizli İhracatçılar Birliği’nce yapılan ihracat yüzde 8 azalışla 264 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli ihracatını sektör özelinde değerlendirdiğimizde Şubat ayında tekstil ile konfeksiyon ihracatının yüzde 26,4 azalışla 108 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 10,3 artışla 71 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 9,4 artışla 56 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 0,1 artışla 25 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 16,7 azalışla 17 milyon dolar olduğunu görüyoruz.

Öte yandan, kimyevi maddeler ihracatının yüzde 22 yükselişle 7,4 milyon dolar, hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 74 artışla 6 milyon dolar olarak kaydedildiğini ve Şubat ayında dikkat çektiğini ifade edebiliriz” dedi.

“Temel ihracat pazarlarımızdaki toparlanma iyimser bir senaryo çiziyor”

Başkan Hüseyin Memişoğlu, “Denizli İhracatçılar Birliği olarak ulusal ve uluslararası düzeyde açıklanan ve ihracatımızı ilgilendiren her veriyi yakından takip ediyoruz. Bunlardan biri olan imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını ölçen ihracat iklim endeksi Ocak ayında 49,5 oldu. Bu seviye her ne kadar eşik değer 50’nin altında gerçekleşse de 6 aydır süregelen yavaşlamanın hız kestiğini görüyoruz. Bu durum, temel ihracat pazarlarımızdaki toparlanma belirtilerine dair iyimser bir senaryo çiziyor. Dünya ticareti açısından bir diğer önemli gelişme ise gelişmiş ülkelerin enflasyonlarındaki düşüş eğilimi beklentisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu öngörünün küresel anlamda kalıcı hale gelmesi aslında 2023 yılının ikinci yarısından itibaren bekleniyordu. Ancak öyle görülüyor ki, yılın ikinci çeyreğinden sonra enflasyonist baskı biraz daha azalacak” diye konuştu.

“Çin’in pandemi tedbirlerini kaldırması dünya ticaretinin lehine”

Çin korona virüs salgınına karşı tavizsiz bir yol haritası izlediğini şu anda tam serbestlik politikasına geçtiğini söyleyen Başkan Memişoğlu, “Eğer Çin Hükümeti yeni bir kapanma kararı almazsa Çin’deki ekonomik büyümenin dünya ticaretinin canlanmasına çok büyük katkısı olacaktır. Hem enflasyonist baskının azalmasının hem de dünya ticaretinin canlanmasının, özellikle 2022 yılının ortasından beri devam eden talep daralmasını tam tersi yönde etkileyebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Büyümenin yaklaşık yüzde 40’ı ihracattan”

Bu hafta açıklanan büyüme rakamlarını belirten Başkan Memişoğlu, “2022 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2022’nin tamamında yüzde 5,6 oranında büyüme sağladı. Büyümenin yaklaşık yüzde 40’ı ise ihracattan geldi. Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde ilk heyetimizi Şubat ayında Japonya’ya gerçekleştirdik. Ayrıca, URGE projelerimiz çerçevesinde gıda grubumuzla Rusya ve ev tekstili grubumuzla Hırvatistan’a yönelik yurtdışı pazarlama programlarımızı icra ettik. Bu 3 heyetimizde toplam 32 Denizlili firmamızı 106 yabancı firmadan 151 satın alımcı ile buluşturduk. Bu çerçevede 300’den fazla ikili iş görüşmesine imkan sağladık” dedi.

“Mart ayında DENİB’den 4 farklı yurt dışı pazarlama programı”

Mart ayında toplam 4 farklı yurt dışı etkinliği planladıklarını söyleyen Başkan Memişoğlu, “7-9 Mart tarihleri arasında Dubai’de elektrik-elektronik sektörlerine yönelik düzenlenecek Middle East Energy ve 19-21 Mart tarihleri arasında Riyad’da Türk İhraç Ürünlerine yönelik gerçekleştirilecek Turkexpo fuarlarına DENİB olarak katılım sağlayacağız. 12-16 Mart tarihleri arasında ev tekstili UR-GE grubumuzla ABD’ye bir heyet düzenleyeceğiz. 20-22 Mart tarihlerinde de yine ev tekstili UR-GE projemiz çerçevesinde Meksika, Brezilya, Güney Afrika ve Kolombiya’dan davet ettiğimiz alım heyetini Denizli’de ağırlayacağız. Yurtdışı pazarlama programlarımızın, ticaret ve alım heyetlerimizin, fuar katılımlarımızın ihracat rakamlarımızı olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. İhracatçı firmalarımızla mevcut pazarlarımıza ek olarak yeni ve alternatif pazarlarda daha güçlü yer alarak ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı artıracağımıza inanıyorum” diye ifade etti.