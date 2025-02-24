Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisini düzenleyeceği Uluslararası Karikatür Yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı. Yarışmanın bu yılki teması "Su ve Çevre" olarak belirlenirken, tüm amatör ve profesyonel karikatüristler yarışmaya katılabilecek.

İklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi ve çevresel sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma, karikatür sanatının gücünü kullanarak toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Seçici kurulda dünyaca ünlü usta karikatüristler Gürbüz Doğan Ekşioğlu ve Şevket Yalaz’ın yanı sıra Türkiye’den ve yurt dışından usta karikatüristler yer alırken, yarışmada dereceye giren eserler Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sergilenecek ve dijital albümde yayımlanacak.

Ödüller ve yarışma takvimi

Yarışmada birincilik ödülü 70 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca üç adet mansiyon ödülü 15 bin TL, 18 yaş altı kategorisinde iki ödül 7 bin 500 TL ve Latif Demirci Özel Ödülü 20 bin TL verilecek. Başvurular 6 Nisan 2025 tarihine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden dijital olarak yapılabilecek. Jüri değerlendirmesi 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 16 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise 2 Mayıs 2025’te Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda yapılacak.