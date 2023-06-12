Kazakistan fahri konsolosu Okan Oğuz, Kazakistan’da meydana gelen yangınlarda 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kazakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Kazakistan fahri konsolosu Okan Oğuz, Kazakistan’ın Abay bölgesindeki yangınlarda 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi. Ulusal yas ilan edilmesinden dolayı Kazakistan Denizli Konsolosluğundaki Türk ve Kazakistan bayrakları yarıya indirildi.

Okan Oğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Kazakistan’ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberi üzüntüyle öğrendim. Kazakistan’da çıkan orman yangınında vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.