Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, sahra mutfak kurmak için Hatay’a 2 kamyon, 1 tır gıda ve mutfak malzemesi gönderdi.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, sahra mutfak kurmak için Hatay’a 2 kamyon, 1 tır gıda ve mutfak malzemesi gönderdi.

Ülke genelindeki çeşitli organizasyonlarla deprem bölgesindeki vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimcilerden ve yardımseverlerden aldığı destekle Hatay iline sahra mutfak ve gıda malzemesi gönderdi. İki kamyon ve bir tır dolusu malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Müdürlük binası önünden Hatay’a yollandı.

"Ülkemizin başı sağ olsun"

Gönderilen yardıma ilişkin açıklama yapan Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Ülkemizde üzücü bir deprem felaketi yaşandı. Bu anlamda ülkemizin öncelikli olarak başı sağ olsun diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Valiliğimiz ve AFAD olarak organize olduk ve Bakanlığımız bu anlamda bize Hatay ilimizde sahra mutfak kurma ve buranın gıdasını sağlama görevi verdi. Bu anlamda ilimizdeki eğitimcilerimiz, yardımseverlerimiz vasıtasıyla toplamış olduğumuz yardımlarımızı ve kendi ekibimizden oluşturmuş olduğumuz sahra mutfağımızı ve ekip arkadaşlarımızı malzemelerle Hatay’a gönderdik" dedi.