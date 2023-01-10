Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı, 10-13 Ocak 2023 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenleniyor. Denizli firmalarının 79 stand ile katılımcı olarak yer aldığı ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin Turkish Towels markasıyla 7. kez katılım sağladığı fuarda, Türk havlusuna ilgi oldukça yoğun olarak seyrediyor. Öte yandan 100’ün üzerinde Denizlili firma fuarda ziyaretçi olarak yer alıyor.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil Fuarı, 10-13 Ocak 2023 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenleniyor. Denizli firmalarının 79 stand ile katılımcı olarak yer aldığı ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin Turkish Towels markasıyla 7. kez katılım sağladığı fuarda, Türk havlusuna ilgi oldukça yoğun olarak seyrediyor. Öte yandan 100’ün üzerinde Denizlili firma fuarda ziyaretçi olarak yer alıyor.

Türkiye 313 stand ile en yüksek sayıyla katılım sağlayan üçüncü ülke konumunda. Ancak, metrekare bazında değerlendirildiğinde ilk sırada ülkemiz bulunuyor. 2023 yılının trendlerin belirlendiği; dünyanın çeşitli yerlerinden profesyonel alıcıların, tasarımcıların, stilistlerin, öğrencilerin ve basın mensuplarının da yer aldığı fuarda havlu, bornoz, nevresim, perde, döşemelik kumaş, duvar kağıdı, yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünlerinin yanı sıra teknoloji ürünleri ve makineler de sergileniyor.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli binlerce yıldır ticaretin önemli noktası olan ve ilk ihracatını da tekstil sektöründen yapan bir kent olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tarihten aldığı güç sayesinde geleceğe de emin adımlarla yürüyen Denizli, Heimtextil Fuarı’nda 2023 yılında da güçlü bir katılımla temsil ediliyor. Denizli tekstil ihracatında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Denizli tekstil sektöründe ilk ihracatını antik çağlarda gerçekleştirdi. Tarihinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Denizli, Heimtextil 2023’te 78 katılımcı ile güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Bu değer, şehrimiz için Heimtextil tarihinde yeni ve önemli bir rekor. Bu da demek oluyor ki Türkiye’den fuara katılım sağlayan her 4 katılımcıdan 1’i Denizli’den. Dünya ev tekstili sektörünün öncüsü olan ilimiz, sektörel tecrübesi ile en son trendleri harmanlayarak tüm dünyanın beğenisine sunuyor. Denizli bu sayede ev tekstiline yenilik, sürdürülebilirlik, çevreci düşünce ve teknoloji gibi yeni bir bakış açısı getiriyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Denizlili katılımcıların fuarda yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleriyle bir kez daha ilgi odağı olduğunu söyleyebiliriz. 185 ülkeye yaklaşık 3.100 ürün grubunda yılda 5 milyar ABD Dolarına yaklaşan toplam ihracat yapan Denizli’de en önemli sektör ev tekstili konumunda. Türkiye’nin 3 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının yüzde 50’si Denizli’den gerçekleştiriliyor. Denizli’nin ev tekstili sektöründeki başarısı asla tesadüf değil. Türkiye’nin havlu ihracatının yüzde 75’i, bornoz ihracatının yüzde 65’i ve nevresim ihracatının %55’i ilimizden yapılıyor. Bu değerli veriler, Denizli’nin sektörde bir güce ve öneme sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Bugün, Denizli menşeili ürünleri dünyanın önde gelen uğrak köşelerinde ve en kalabalık caddelerinde görebiliyoruz”

“Denizli İhracatçılar Birliği olarak ‘Turkish Towels’ adı altında farklı markalaşma stratejileri ve kümelenme projeleri yürütüyoruz” diyen Başkan Memişoğlu, “Son 7 yılda farklı kıtalarda 25’ten fazla ülkede 70’e yakın programa imza attık. Denizli ev tekstili sektörünün dünyanın altı kıtasında, farklı kültürlerden milyonlarca ev ve işyerinde insanların hayatına değer kattığı aşikâr. En önemli fuarlara ve prestijli organizasyonlara ‘Turkish Towels’ markamızla katılıyoruz. Antarktika hariç dünyanın her yerinde olmaktan gurur duyuyoruz. Heimtextil Fuarı’na yedinci kez katılıyoruz ve Hall 12.0-A10’da yer alan standımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Standımızda DENİB DESIGN 2. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasında dereceye giren tasarımları tanıtıyor, ev tekstili sektörü ile ilgili ziyaretçilerimizi bilgilendiriyoruz. Öte yandan fuar ziyaretçilerini Türk kahvesi molası için de standımıza davet ediyoruz. Sözlerime son vermeden önce, Heimtextil 2023 Fuarı’nın tüm katılımcılarına başarılar diliyorum. Üye firmalarımızın yine göz önünde olacağını ve fuara damga vuracağını biliyoruz. 70 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği Heimtextil fuarı, Cuma günü sona erecek” diye konuştu.