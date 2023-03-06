DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi personelinin katılımı ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) toplantısı gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi personelinin katılımı ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Mayıs ayında yapılacak uygulamanın uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi için il, ilçe ve okul düzeyinde yapılacak çalışmaların çerçevesi, elektronik altyapının hazırlanmasına ilişkin detaylar, öğretmen ve öğrencilerin moral motivasyonunun sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerin planlaması yapıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, TIMSS, Türkiye´nin de üyesi olduğu Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık döngülerle yapılan, 5´inci ve 8´inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandığı bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılmaktadır. 60 tan fazla ülkenin katıldığı TIMSS, ülkelerdeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını ölçmek, eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini, eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemek ve değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda başarı testleri ve çeşitli anketler kullanılarak, öğrencilerin fen ve matematik alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanıyor. Türkiye’de rastgele örneklem seçim yöntemiyle belirlenen 68 ilden ve 334 okul bu uygulamaya katılacaktır. Denizli’mizi Merkezefendi ilçesinden Şehitler Ortaokulu ve Karaman Ortaokulu, Pamukkale ilçesinden Esat Sivri Ortaokulu, Sarayköy ilçesinden Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu olmak üzere toplamda 4 okuldan 103 öğrencimiz temsil edecektir. Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasına katılacak öğrencilerimiz uluslararası bir uygulamada ülkemizi temsil edeceklerinin bilincindeler ve biz de onlara güveniyoruz. 2019 yılında Türkiye puanını 523’e yükseltti, başka bir deyişle 58 ülke arasında 23’üncü sıraya yükseldi. Bakanlığımızın eğitim sisteminde gerçekleştirdiği yenilikler ve fırsat eşitliği ile sıralamamızın 2023 te daha da yükseleceğine inanıyorum. Uygulama sürecinin sorunsuz tamamlanması için her türlü önlemi aldık” dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Süleyman Ekici “Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz için bakanlığımız seferberlik içerisindedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 17 tır ayni yardımın yanında gönüllü öğretmen ve personelimiz deprem bölgesinde çalışmalara devam etmektedir. Bakanlığımız deprem bölgesinde bulunan LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerimizin sınavlara hazırlanabilmesi için DYK kurs merkezleri açmıştır. DYK Kurs merkezlerinde görev almak isteyen ilimiz gönüllü öğretmenleri Bakanlığımızın belirlediği plana göre görev alacaklardır.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu dönemde desteklerini esirgemeyen tüm öğretmenlerimize, personelimize, yardım etmek için çabalayan öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.