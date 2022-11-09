Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı AFAD’ın koordinesinde, yurtlardaki binlerce öğrenci ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı AFAD’ın koordinesinde, yurtlardaki binlerce öğrenci ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı yaptı.

Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye’ tatbikatı Denizli’de de gerçekleştirildi. 81 ildeki Gençlik Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda yaklaşık 850 bin öğrenci, saatler 21.00’ı gösterdiğinde tatbikatı gerçekleştirdi. Pamukkale ilçesinde de binlerce öğrenci deprem tatbikatından sonra başarılı bir şekilde yurtlardan güvenli alanlara tahliye edildi. Tatbikata Denizli AFAD İl Müdürü Ali Etiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı.

Afetin bir gerçek olduğunu hatırlatan AFAD İl Müdürü Ali Etiz, “Afet ülkemizin bir gerçeğidir. 12 Kasım’da da ülke genelinde tatbikat yapacağız. Tatbikatta sadece tahliye değil, çök kapan tutun da yapacağız. Bugün de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı AFAD’ın koordinesinde hem tahliye hem de çök kapan tutun yaptırdık. Buradaki amacımız afet öncesi uygulamalı eğitim yapmak” dedi.

“Herkesin afetlere karşı tedbirli olması gerekiyor”

Tedbirin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdür Ömer İlman, “Bu önemli tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ederim. 81 ilimizde bulunan yurtlarımızdaki 850 bin öğrencimiz ile eş zamanlı olarak bu tatbikatı gerçekleştirdik. Herkesin afetlere karşı tedbirli olması gerekiyor. Afet ülkemiz için çok büyük tehlike oluşturuyor. Ben tüm herkese afetsiz ve sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.