DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliği, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağında devam eden yangına bugün 7 hava aracı ve bin 609 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Denizli Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “İlimiz Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14:48’de başlayan orman yangınına karşı mücadelemiz devam etmektedir. Arazinin sarp, dağlık ve kayalık yapısı nedeniyle koşullar oldukça güç olmasına rağmen, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yer ekipleri ve gönüllülerimiz, yangına yerden ve hava araçlarıyla müdahale etmektedir. Ulaşım imkanı olmayan bölgelere yol yapılması amacıyla sahaya iş makineleri sevk edilmiştir. Zorlu arazi şartları yol yapım çalışmalarını güçleştirmiştir. Ancak şu ana kadar, yangın alanına doğru zorlu bölgeden 7 yol açılmıştır. Yol açılan bu bölgelerden karadan arazözlerle yapılan müdahaleler olumlu sonuç vermektedir. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüz İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımıza ait toplamda 7 hava aracı, 67 arazöz, 43 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, belediyelerimizin itfaiye ve su tankerleri ile kamu kurumlarına ait iş makineleri ve 529 Orman Genel Müdürlüğü personeli, 426 gönüllü (yangınlarla mücadele konusunda eğitim almış) ve 114 diğer kurum personeli olmak üzere toplam 1069 kişi ile yangınla mücadelenin sürdüğünü belirtmek isteriz. Bu nedenle, vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur. Yangınla cansiperane mücadele eden orman teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz” denildi.