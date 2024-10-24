Denizli’nin Karcı dağının yakınlardaki ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi ile Babadağ ilçesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Karcı Dağının zirvesine yakın bir noktada ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havandan yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Coğrafi şartlar nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığı öğrenildi.