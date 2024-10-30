Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağında 24 Ekim günü başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Karcı Dağında 24 Ekim günü öğle saatlerinde başlayan, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede büyük zorluklar yaşanan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Gündüz yapılan müdahalede önemli mesafe kat edilmesine rağmen, gece çam kozaklarının metrelerce uzaklığa fırlaması sonucu farklı bölgelerden yeniden parlayarak Tavas ilçesi sınırlarına kadar dayanan yangın, devletin tüm imkanları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllülerin seferber olması sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Denizli valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Adem Üçgül’ün ilk günden itibaren sahadan takip ettiği çalışmaların başarıyla sonuçlanmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları ile muhtemel parlamalara karşı tedbirlerin devam ettirildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Karcı Dağı’nda 24 Ekim 2024 Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen orman yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.