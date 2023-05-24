Marmaris Devlet Hatanesi’nde çalışmaktayken tayinleri Manisa’nın Alaşehir ilçesine çıkan ve Denizli’de geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişilik Çetinkaya ailesinin ölümü Marmaris’i yasa boğdu.

Marmaris Devlet Hastanesinde birlikte görev yaptığı karısını, yeni görev yeri olan Manisa’nın Alaşehir ilçesine götürmek üzere 2 küçük kızıyla birlikte yola çıkan Hasan Çetinkaya’nın (35) kullandığı otomobil Denizli’nin Buldan ilçesinde tırın altında kaldı. Kazada baba Hasan Çetinkaya (35), anne Ümmü Çetinkaya (31), kızları Ece İkra Çetinkaya (6) ile İdil Çetinkaya (3) hayatını kaybetti. Yeni bir hayat için yola çıkan sağlıkçı aile için Ümmü Çetinkaya’nın baba ocağı olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden 4 kişilik aileden baba ve 3 yaşındaki kızının cenazeleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde defnedilmek üzere gönderilirken, anne ve 6 yaşındaki kızı ise Sarıgöl’de defnedildi.

Cenazede Ümmü Çetinkaya’nın babası Ramazan Karakuyu annesi Hamide Karakuyu ile Hasan Çetinkaya’nın Kahramanmaraş’tan gelen kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazına Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, genç çiftin Marmarais’teki mesai arkadaşları aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümmü Çetinkaya’nın baba evinde helallik alınmasının ardından Çetinkaya Ailesi’nin cenazeleri Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Ümmü Çetinkaya ve 6 yaşındaki kızı Ece İkra Çetinkaya Sarıgöl’de toprağa verildi. Kahramanmaraşlı olan baba Hasan Çetinkaya ve küçük kızı 3 yaşındaki İdil Çetinkaya’nın cenazeleri ise defnedilmek üzere Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

Başkan Oktay’dan başsağlığı mesajı

Hayatını kaybeden 4 kişilik Çetinkaya ailesi için başsağlığı mesajı yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris olarak dün akşam aldığımız çok acı bir haberle sarsıldık. Denizli’de meydana gelen kazada Marmaris Devlet Hastanesi personeli Hasan ve Ümmü Çetinkaya ile güzel kızları İkra ve İdil’i trafik canavarına kurban vermenin acısını yürekten hissediyoruz. Hepimizi yasa boğan kazada vefat eden Çetinkaya ailesinin fertlerine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.