Denizlili çiftçilerin daha sağlıklı, kaliteli ve verimli ürün elde etmesi için haşerelere karşı biyoteknik mücadeleye büyük destekler veren Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerini bu yıl da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, Kale, Sarayköy ve Beyağaç ilçelerinde zeytin sineğine karşı üreticilere biyoteknik mücadele desteği verecek.

Denizli’de geçen yıl Kale ilçesi Doğanköy Mahallesi’ndeki zeytin üreticilerini zeytin sineği haşeresine karşı biyoteknikle mücadele desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kale ile birlikte Sarayköy ve Beyağaç ilçelerindeki çiftçilerin de yüzünü güldürme kararı aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede, kentte en çok zeytin üretiminin yapıldığı Kale ilçesinin Doğanköy ve İnceğiz mahalleleri ile Beyağaç ilçesinin Kızılcaağaç, Kapuz ve Merkez mahalleleri ve Sarayköy ilçesinin Kabaağaç ve Tekke mahallelerindeki toplam 4.300 dekarlık zeytin alanında biyoteknikle mücadeleye destek verecek. Zeytin sineği zararlısının meydana getirdiği ürün kaybının önlenebilmesi, kaliteli ve pestisit kalıntısı olmayan güvenilir ürün elde edilebilmesi amacıyla söz konusu bölgelerdeki 174 üreticinin ihtiyaç duyduğu 6.450 kilogram DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi ile 93.400 adet 2 litrelik şişe desteği sağlanacak.

“Üreticimize tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan geçen yıl Kale ilçesinin Doğanköy Mahallesi’nde Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile başlattıkları Zeytin Sineği İle Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yönteminin Yaygınlaştırılması ve Benimsetilmesi Projesi’nden çok güzel verim alındığını belirterek yoğun talep üzerine projeyi 3 ilçeye yaydıklarını söyledi. Zeytin sineğine karşı gerekli önlem alınmazsa üründe büyük kayıplara neden olabileceğini belirten Başkan Zolan, haşereye karşı en etkili mücadele yönteminin ise biyoteknik mücadele olduğunu işaret etti. Kale, Beyağaç ve Sarayköy ilçelerindeki 7 mahallede toplam 4.300 dekarlık zeytinlik alanda çiftçiye biyoteknik mücadele desteği vereceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Gece gündüz çalışan çiftçimize, üreticimize tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki çiftçi kardeşlerimiz kaliteli ve verimli ürün elde etsin ve daha çok kazansın. Üreten insanımızın kazanması hepimizin, Denizli’mizin kazanması demektir” ifadelerini kullandı.