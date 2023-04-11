Denizli İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları" programında konuşan Müftü Mehmet Aşık, “Görev yaptığım bu süre içerisinde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını, korona salgını dönemini, asrın felaketi 6 Şubat depremini yaşadım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak hedefiyle "2023 Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları" düzenleniyor. Denizli İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları" programı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay’ın konuşmacı olarak katıldığı programa, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Müftü Yardımcıları Semih Keskin, Ramazan Özgün Türkmen ve Hamide Belgrat, ilçe müftüleri, şube müdürleri, din görevlileri ile Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, “Bugün buraya zekat bilgilendirme toplantısını gerçekleştirmek için toplandık. Biz bu programı planladığımızda şahsımın tayin durumu yoktu şimdi Cumhurbaşkanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın tensipleriyle Sakarya Müftüsü olarak atamam yapıldı. Benim için bu program aynı zamanda sizlerle bir veda programı olmuş oldu. 2015 yılında ramazan ayında başlamış olduğum Denizli İl Müftülüğü görevini 2023 yılı Ramazan ayında tamamlamış oldum. Görev yaptığım bu süre içerisinde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını, covid salgın dönemini, asrın felaketi 6 Şubat depremini yaşadım. Siz kıymetli din görevlilerimiz ile 15 Temmuzda salalarla, covid döneminde ‘vefa sosyal destek ekipleriyle’ 6 Şubat depreminde maddi manevi desteklerinizle hep milletimizin ve devletimizin yanınızda oldunuz. Güzel Denizlimizde görev yaptığımız süre içerisinde 4-6 yaş Kur’an kursları, hafızlık Kur’an kursları, gençlik merkezleri, engelsiz merkezi gibi mekanları açmak sayısını artırmak elhamdülillah bizlere nasip oldu. Kadınlara, erkeklere, gençlere, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, toplumun her kesimine sizlerle birlikte din hizmeti sunmaya çalıştık. Denizli’de görev yaptığım süre boyunca başarılı çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdik. Şimdide zekat konusunda önceki senelerde olduğu gibi bu senede gayret ve özveri ile çalışacağınıza inancım tamdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Başkanlık Müşaviri Özcan Gökçebay da “Denizli Müftümüze yeni görev yeri Sakarya’da başarılar diliyorum. Denizli de görev yapan tüm görevlileri kapsayacak şekilde bir tanıtım toplantısı yapılıyor olması bu konuya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Zekat bir ibadettir. Bizlerde vatandaşımıza bu ibadetin doğru şekilde hesaplanması, doğru yerlerde harcanması konusunda rehberlik ediyoruz. Bizler zekat toplama memuru değiliz ama ibadetlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi konusunda rehberlik etmek bizlerin asli görevi. Biz vatandaşlarımıza diğer ibadetlerde olduğu gibi zekat ibadetini gerçekleştirebilme noktasında rehberlik etmek zorundayız. Bu konuda Denizlili din görevlisi hocalarım il ve ilçe müftülerimizin rehberliğinde çok özverili çalıştıkları ve zekat hesaplarındaki artıştan çok belli oluyor. Vatandaşımızın zekatlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Müşavir Gökçebay’ın verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Müftü Aşık, günün anısına; 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Denizli meydanında halka millî mücadele için verdiği fetvanın yer aldığı tabloyu hediye etmesiyle program sona erdi.