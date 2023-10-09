DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin de bulunduğu 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı.