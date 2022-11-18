Yunuemre Belediyesporlu atletler, Denizli’de yapılan kros yarışlarında kupa ve madalyalar kazandı.

Yunuemre Belediyesporlu atletler, Denizli’de yapılan kros yarışlarında kupa ve madalyalar kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un atletleri, Denizli’de yapılan Bölgesel İl İlçe Karma Kurumlararası Kros Ligi Yarışması’ndan kupa ve madalya ile döndü. Yarışlara damga vuran başarılı atletler, U18 yaş erkeklerde takım halinde 3’üncü oldu. U18 erkek takımını oluşturan isimlerden Arda Çakır, Ercan Namal, Timur Duman ile U16 kızlarda Cansu Yaman, U18 kızlarda Tuğba Yılmaz ise 3 Aralık’ta Bursa’da düzenlenecek yarı final müsabakalarında Manisa’yı temsil etme hakkını elde etti.

Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, çok önemli bir yarışmada kürsüde olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Onater, "Sporun temeli olan atletizmde gelecek vaat eden sporcularımız var. Denizli’de farkını bir kez daha ortaya koyan ekibimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bu başarıları sürdürüp şehrimizi ve kulübümüzü layıkıyla temsil etmek. Atletizmin gelişmesine katkı sağlayan, katıldığımız her branşta sporcularımıza maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz" dedi.