Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, 2022 yılının son konserinde türkü severleri bir araya getirdi. Anadolu’ya has türkülerin seslendirildiği “Divane Gönül” adlı konsere katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, 2022 yılının son konserinde türkü severleri bir araya getirdi. Anadolu’ya has türkülerin seslendirildiği “Divane Gönül” adlı konsere katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, "Divane Gönül" adlı konser düzenledi. Anadolu’nun kendine has ezgi ve türkülerinin seslendirildiği yılın son konseri Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlendi. Türkü sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Halk Müziği Koro Şefi İsmail Barkan’ın yönettiği konserde, Anadolu’yu anlatan türküler seslendirildi.

Koro ve solo birbirinden güzel türküler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, eserleri seslendiren konservatuar sanatçılarına ve kendilerini yalnız bırakmayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.