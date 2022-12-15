Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan Yetenek Taraması Projesi Denizli’de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan Yetenek Taraması Projesi Denizli’de devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan Yetenek Taraması Projesi Denizli’nin her bir köşesinde devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında seçilen 735 öğrencinin çalışmaları devam ediyor. Merkezde, Vali Recep Yazıcıoğlu, Merkezefendi Çok Amaçlı, Hasan Göngör ve Kınıklı Spor Salonlarında olmak üzere ilçe spor salonlarında geleceğin milli sporcuları yetişiyor. 2018 yılında başlatılan projenin 3. Etabı sonrasında Branş Yönlendirme programına alınan 450 sporcunun çalışmaları Kulüpler ve Spor okullarında devam ediyor.

İlman çalışmaları yakından takip ediyor

Projenin Türkiye’de spor altyapı haritası oluşturma konusunda bir devrim niteliğinde olduğunu ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, geleceğin milli takım havuzunun bu denli gelişmiş olmasının başarıyı beraberinde getireceğini vurguladı. Merkezefendi Kongre ve Kültür Merkezinde ailelerin katılımı ile düzenlenen koordinasyon toplantısına da katılan İlman, merkez ve ilçelerde yapılan çalışmaları takip ederek bilgi alıyor.