Denizli ve çevre illerde 2025 yılının ilk gününde yağış beklenmezken sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Denizli ve çevre illerdeki yeni yılın ilk günündeki hava durumu açıkladı. Meteoroloji’nin yaptığı açıklamada; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yılbaşında ve 2025 yılı ilk günlerinde bölgemizin (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu havanın etkili olması bekleniyor. 2025 yılının ilk günü bölgemizde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının; bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yeni yılın ilk günlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor” denildi.

2025 yılının ilk gününde Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre, Afyonkarahisar’da parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -4, en yüksek 5 derece beklenirken Denizli’de ise az bulutlu ve açık, yer yer sisli ve puslu, en düşük 2, en yüksek 12 derece, Uşak’ta ise az bulutlu ve açık, yer yer sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 10 derece bekleniyor. Aynı zamanda yapılan açıklamalara göre, 31 Aralık 2024 Salı günü sabah 10.00 başlayacak olan durum 01 Ocak 2025 Çarşamba yeni yılın 18.00 saatlerinde biteceği belirtildi.