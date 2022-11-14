İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çal ilçesinin Belevi Mahallesi’nde açtığı sondajdan 16 litre/sn debiye sahip içme suyu kaynağı buldu.

İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Çal ilçesinin Belevi Mahallesi’nde açtığı sondajdan 16 litre/sn debiye sahip içme suyu kaynağı buldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Belevi mahallesinde yaşanan su sıkıntısına son vermek için bir süre önce başlatmış olduğu çalışmalar tamamlandı. Denizli Büyükşehir DESKİ, yaptığı incelemede mevsime bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu sondaj kuyusunun debisinin azaldığı için susuzluk yaşandığını belirledi. Bir süre önce başlatılan sondaj çalışmasında Belevi Mahallesi’nde saniyede 16 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. Çalışmalar çerçevede bölgeye 450 metre elektrik iletim hattı ve 1300 metre içme suyu iletim hattı döşeyerek sondajın devreye alındığı ifade edildi. Açılan içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılarak vatandaşların tüketimine sunuldu.

“Susuz bir hayat düşünülemez”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden kentin dört bir tarafında çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir ile birlikte şehrin dört bir tarafında birçok alt yapı sorununu çözdüklerini ve çözmeye de devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını çözmek, sorunlarla karşılaşmaması adına gayret göstermeye devam ediyoruz. Susuz bir hayat düşünülemez. Yeni içme suyu kaynağımız ilçemize, şehrimize hayırlı olsun" dedi.