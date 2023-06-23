Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı, yeni ormanların planlı olarak kurulması için personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Orman yetiştirme olarak tanımlanan silvikültür; yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile uğraşan bir bilim dalı olarak biliniyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığı da bu çerçevede Silvikültürel Uygulamalar konulu eğitimlerine Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde devam etti. Silvikültürel uygulamalar ile ilgili bütün konuları kapsayan eğitime Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, Daire Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Rıdvan Çörtü, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, Silvikültür Şube Müdürü Aslı Meler, Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü, şube müdürleri ile Buldan, Denizli ve Çal Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli katılım sağladı.