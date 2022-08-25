Denizli’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Denizli’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Okullarına açılmasına az bir süre kalması nedeniyle Denizli’de, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Şener Bayram, Hüseyin Başgün ve Ragıp Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ile 19 ilçe milli eğitim müdürü katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici toplantıda yaptığı konuşmasında, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Geçtiğimiz yıl okullarımız hijyen ve sağlık en güvenilir yerler olarak eğitim-öğretime başlamıştı ve yıl sonuna kadar da kesintisiz eğitim-öğretim çalışmalarımızı sürdürdük. Yeni eğitim-öğretim yılına da yine aynı önem ve titizlik ile hazırlanıyoruz” dedi.

“Çalışmalarımız yaz tatili döneminde de hız kesmeden devam etti”

İl genelinde de 151 okula bakım, onarım, tamirat ve tadilat çalışmaları yaptıklarını söyleyen Ekici, “Okul öncesi ve ilköğretim de okullaşma oranlarımızı yüzde 100 oranına taşıyacağız. Okul öncesinde Bakanlığımızca bu yıl önemli değişikliğe gidildi. Bünyesindeki öğrenci sayısı 100’ün üzerinde olan anasınıflarımız anaokullarına dönüştürüldü. İlimizin her ilçe ve mahallesinde okul öncesi okullaşmayı en üst seviyeye taşıyoruz. Temel Eğitimde 10 Bin Okul projesi çerçevesinde ki çalışmalarımız yaz tatili döneminde de hız kesmeden devam etti. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile her bir okulumuzun niteliğinin en üst seviyeye taşınması adına birçok adımlar attık. Bunların en başında fiziki durumların iyileştirilmesi geldi. İlimizde yaklaşık 54 okulumuzda fiziki olarak hummalı bir çalışma yaptık. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz yapılan değişiklikleri okulun bahçesinden girdiği anda fark edecekler ve çok mutlu olacaklar. Ayrıca ilimiz genelinde de 151 okulumuzda bakım, onarım, tamirat ve tadilat çalışmaları ile 6 okulumuzda güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hazırız” diye konuştu.