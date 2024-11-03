Tüm Emlak Danışmanları Birliği Denizli İl Temsilciliği’ne atanan İlker Yetimoğlu, yeni bir mücadele içine girdiklerine dikkat çekerek, emlak mesleğinin kanunu olan bir meslek olması için çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği’nin Denizli İl Temsilciliği’ne atanan Emlakçı İlker Yetimoğlu, emlak camiasının yeni bir döneme başladığına dikkat çekerek hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğunu söyledi. Yetimoğlu, sosyal medya paylaşımları içinde sıkı takipte olduklarına dikkat çekti.

Denizli İl Başkanlığı mazbatasını Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam’dan alan Denizli İl Başkanı İlker Yetimoğlu, öncelikle emlak kanunu hazırlanması konusunda bir mücadele içinde olacaklarını, kısa vadede ise emlak belgesi olmadan sosyal medya da paylaşım yapanlara karşı bir mücadele içinde olacaklarını belirterek “Tüm Emlak Danışmanları Birliğimiz resmi gazete de yayınlanması ile fiiline faaliyetlerine başladı. Genel Başkanımız Hakan Akçam’ın oluru ile Denizli yapılanması için bizleri layık görmelerinden dolayı teşekkür ederim. Genel merkez nezninde öncelikle hedeflerimiz Yeni anayasa hazırlıkları çerçevesinde emlak sektörünün bir kanununun olmasıdır. Bu anlamda Pamukkale’mizde ‘Yeni Anayasa da Emlak Kanunu’ çalıştayı yapılması için Genel Başkanımıza teklifimizi sunduk. Denizli olarak bu çalışmaların her zaman öncüsü ve sürükleyicisi olmayı istiyoruz.

Ayrıca özellikle yeni yönetmeliklerin hayata geçmesi ile yılbaşından itibaren sosyal medyada, kendi gayri menkulü değilse, emlak yetki belgesi yoksa yada emlak ofisinde Ticaret Bakanlığımızın TTBS sistemine sigortalı olarak kaydı yoksa, bu paylaşımları mercek altına alacağız. Belgeli, sigortalı emlakçılarımızın paylaşımlarına itibar edilmesi, ve özellikle sosyal medya grupları ve sayfa yöneticilerinin bunlara müsaade etmemesi için gerekli uyarı, bilgilendirme çalışmalarına hız vereceğiz. Emlakçılık mesleği artık herkesin değil, kuralları, belgeleri, stajları tamamlayan kişilerin yapabileceği bir meslek haline geldiğini kamuoyuna, usanmadan, yılmadan anlatacağız” dedi.