Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Yaz Konserleri çerçevesinde Türk Halk Müziğinin güçlü sesi TRT sanatçısı Selcan Kökçen Şahin Denizlili vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yaz konserleri tüm hızıyla sürüyor. Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, TRT sanatçısı Selcan Kökçen Şahin, İncilipınar ve Adalet Parkı’nda Denizlililerle buluştu. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlere çok sayıda vatandaş katıldı. Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle Denizlililere türkü ziyafeti yaşatan TRT sanatçısı Selcan Kökçen Şahin’in özellikle Ege ve Teke yöresine ait seslendirdiği türküler büyük beğeni topladı. Her yaştan dinleyicinin akın ettiği konserlerde müzikseverler unutulmaz bir akşam yaşadı. Hareketli türkülere oynayarak eşlik eden vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.