Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Parkında yasak ırk köpeklerin uygun şartlarda bakıldığı, hayvanların strese girmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada; Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Parkıyla ilgili son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden bir süredir Denizli Büyükşehir Belediyemize yönelik bir takım asılsız iddialar üzerinden yıpratma ve karalama kampanyası yürütülmektedir. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alınan yasak ırklı köpeklerin kaldığı bölüm ve sağlıkları hakkında sosyal medya üzerinden gerçeğe ve hukuka aykırı olarak sistemli bir şekilde bilgi kirliliğine sebebiyet verecek şekilde paylaşımlar yapılmaktadır.

Yasak ırklı köpeklerimiz sağlık kontrolleri ve bakım şartlarına uygun olarak bakılmakta ve resmi kurumlar tarafından düzenli olarak kontrol edilerek tüm bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Yasak ırklı köpeklerimizin sürekli demir parmaklıklar ardında kalmaması ve strese girmemeleri için personel tarafından günlük olarak bahçeye çıkarılmaktadır.

Söz konusu görüntüler daha önce idaremiz personelleri tarafından suistimal ve karalama amaçlı çekilmiş videolardır. Bu birimlerimizde çalışma disiplinine uymayan personeller tespit edilerek işlerine son verilmiştir. Merkezimizde bulunan yasak ırklı köpeklerin kaldığı alanlar ve öldü olarak gösterilen yasak ırklı köpeğimizi şeffaflık ilkemize dayanarak sizinle paylaşıyor ve bu bölümü görmek isteyen herkesi merkezimize davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.