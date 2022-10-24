Denizli’de meydana gelen asayiş olaylarında 1 haftada yakalanan 92 şüpheli çıkarıldığı adli makamlara tutuklandı.

Denizli’de meydana gelen asayiş olaylarında 1 haftada yakalanan 92 şüpheli çıkarıldığı adli makamlara tutuklandı.

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Denizli genelinde suçların önüne geçilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 92 şüpheli 1 haftada tutuklanırken, 22 bin 203 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. 184 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapılıp, 3 kahvehanede kumar oynayan toplam 12 kişiye 21 bin 828 TL idari para cezası uygulandı, 4 şahsa “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

1 adreste meydana gelen fuhuş olayında 5 kişiye 5 bin 855 TL idari para cezası uygulandı, 2 şahsa “Fuhşa Teşvik /Aracılık ve Zorlama” suçundan adli işlem yapıldı. Masaj salonunda yapılan denetimde fuhuş olayına rastlanılmış, 2 kişiye 2 bin 342 TL idari para cezası uygulanmış, 2 şahsa “Fuhşa Teşvik /Aracılık ve Zorlama” suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Geçici konaklama yerleri ve araç kiralama şirketlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 97 apart dairesi kontrol edildi, her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 adet çalıntı minibüs ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 540 TL para ele geçirildi.