Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bayramyeri Meydanı’ndaki Yağ Peynir ve Kasaplar Hali’nde düzenleme çalışmasına başladı. Altyapısıyla birlikte yeniden düzenlenen bölgede yapılan çalışmayla esnafın tüm ihtiyaçları giderilirken, vatandaşların da daha rahat alışveriş yapması sağlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan Bayramyeri Meydanı’ndaki Yağ Peynir ve Kasaplar Hali’nde düzenleme çalışmasına başladı. Esnafın istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulan, ayrıca vatandaşların daha kolay ve rahat alışveriş yapmasını sağlayacak düzenleme çerçevesinde bölgenin altyapısı tamamen yenilendi. Yağ Peynir ve Kasaplar Hali’nin bulunduğu meydana 2 ayrı renkte kaydırmaz zemin karolarının döşeme imalatı yapılırken, dükkanlar önüne yerleştiren ızgaralar, hijyenik olması amacıyla çekvalf sistemiyle desteklendi. Gider tesisatları da birbirinden bağımsız döşenerek hijyenik ve estetik olması hedeflendi. Meydanda bulunan ağaçların bakımları yapılırken, çevresine ahşap oturma bankları yerleştirilerek alışveriş yapacak vatandaşlara dinlenme alanları sunuldu. Öte yandan haldeki çatı onarımları yapıldı, yağmur olukları yenilendi ve sıva-boya tadilatları da gerçekleştirildi.

Başkan Zolan çalışmaları inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yenilenme çalışmaları devam eden Yağ Peynir ve Kasaplar Hali’nde incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Çulhaoğlu ve beraberindekiler eşlik etti. Burada bir süre esnafla sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Osman Zolan, tadilat ve düzenleme çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi için gayret ettiklerini söyledi. Denizli’nin neye ihtiyacı varsa gidermek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, “Yağ Peynir ve Kasaplar Hali’nde yatığımız düzenlemeyle inşallah esnafımızın tüm ihtiyaçları giderilecek, burada alışveriş yapan vatandaşlarımız da daha rahat edecek. Denizli’mize eserler bırakmaya, tüm sorunları el ele gönül gönüle çözmeye devam ediyoruz, şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.