DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesi çerçevesinde Denizli’de bu güne kadar 10 bin veliye ulaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Hedefimizde 188 bin öğrencimiz olan ilimizde yaklaşık 350 bin velimizin tamamına ulaşmak var” dedi.

DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesi çerçevesinde Denizli’de bu güne kadar 10 bin veliye ulaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Hedefimizde 188 bin öğrencimiz olan ilimizde yaklaşık 350 bin velimizin tamamına ulaşmak var” dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesi çerçevesinde Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda verilen eğitimde velilerle bir araya geldi. Bakanlığın Aile Okulu Projesi ile Ağustos 2022 ayından itibaren velilere aile eğitimleriyle ulaşmaya çalıştıklarını belirten Müdür Ekici “Aile mefhumu bizim toplumumuzun temel direğidir. Bunların içerisinde çocukların da varlığı aile içerisinde ciddi bir çimento etkisi durumundadır. Günümüzde çocuklarımız her şeyi biliyor ve farkındalar. Okul öncesi çağında farklı iletişim becerileri kurmamız gerekiyor. Buradaki amacımız; kıymetli velilerimizi bilimin ışığında uzmanların hazırladığı mevzuat ve programlar doğrultusunda sohbet tadında programlar yapmak. Çocuklarımızı akademik, sosyal kültürel ve sportif anlamda yetiştirmek ve eğitmek için emek veriyoruz. Bunları gerçekleştirirken en büyük etkenlerimizden birisi de velilerimizdir. Velilerimizle eğitimde bir bütünüz. Aile Okulu Projesi başladığı günden bu güne 10 bin velimizle birlikte eğitimler gerçekleştirdik. Hedefimizde 188 bin öğrencimiz olan ilimizde yaklaşık 350 bin velimizin tamamına ulaşmak var” dedi.

“Sağlıklı bir aile, sağlıklı bir çocuk”

Çocuklarla birlikte iyi bir iletişim kurulması, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişimin önemli olduğunu söyleyen Müdür Ekici, “Teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle siz ailelerimizle diyalog halinde gerçekleştiriyoruz. Her insana göre bir eğitim modeli ve deseni vardır. Karşılıklı diyaloglarla da her bir bireye güzel dokunuşlar yapabileceğimize inanıyorum. Buradaki temel amacımız, sağlıklı bir aile, sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir toplum ve topyekun güzelliklerle dolu bir şekilde yaşadığımız bir ülkedir” diye konuştu.