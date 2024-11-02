Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 667 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 6 şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.